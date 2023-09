Nagorno Karabakh | Tajani offre mediazione ad Azerbaigian e Armenia

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

È necessario ritornare a un dialogo costruttivo per trovare una soluzione diplomatica in. L'ho detto chiaramente ai Ministri Bayramov e Mirzoyan, cui ho offerto la mediazione di Roma ......000 civilians including 30,000 children inare under military attack. Azerbaijan has restarted war against, shelling civilians and civilian infrastructure after 9 ...

Nagorno Karabakh, l’Azerbaijan lancia un’operazione militare contro l’enclave armena: 25 morti e 80 feriti. A… la Repubblica

Cosa succede nel Nagorno Karabakh: l'attacco azero, le denunce armene Avvenire

Il docente alla Ca’Foscari, ed esperto del Paese: “La Russia è allo stesso tempo la massima protezione ma anche la minaccia più ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...