Nagorno Karabakh | Tajani incontra a New York il Ministro azero Jeyhun Bayramov | Necessario dialogo

(Di martedì 19 settembre 2023) (Agenzia Vista) Usa, 19 settembre 2023 "Alla luce delle tensioni in atto, a Newho volutore ildegli Esteri, sottolineando la necessità dele della moderazione per trovare soluzione diplomatica in". Lo ha scritto su X ildegli Esteri Antonio, ricordando che "l'Azerbaigian è un partner importante: lavoriamo insieme anche contro i trafficanti di esseri umani". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e 80 ferite, di cui 15 civili, nei combattimenti neldopo l'avvio dell'operazione dell'Azerbaigian.L'ufficio di presidenza del governo dell' Azerbaijan ha annunciato che Baku è pronta ad avviare trattative con "rappresentanti della popolazione armena del" nella città azera di Yevlakh . Per Baku la condizione per mettere fine all'operazione militare è che i separatisti dell'enclave armena depongano le armi. Le condizioni imposte "...

Nagorno Karabakh, l’Azerbaijan lancia un’operazione militare contro l’enclave armena. Separatisti: “5 morti e… la Repubblica

Nagorno-Karabakh, l'offensiva di Baku: «Ci fermiamo se i separatisti depongono le armi». Proteste al palazzo del ... Open

(Agenzia Vista) "Alla luce delle tensioni in atto, a New York ho voluto incontrare il ministro degli Esteri azero Jeyhun Bayramov, sottolineando la necessità del dialogo e della moderazione per ...(Adnkronos) – L’Azerbaigian attacca nel Nagorno Karabakh, la regione contesa con l’Armenia. Altissima tensione tra Baku e Erevan per la terra al centro già di una lunga guerra. Sullo sfondo la Russia, ...