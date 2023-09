Nagorno Karabakh | Azerbaigian lancia offensiva nella regione contesa

(Di martedì 19 settembre 2023) Mosca, 19 set. - L'hato un'operazione militare per la conquista delladel, dove vive una maggioranza di armeni. Lo ha annunciato il ministro della ...

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

L'Azerbaigian ha lanciato un'offensiva armata nell'enclave separatista del Nagorno Karabakh giustificandola come 'attività antiterroristica' per "ripristinare l'ordine costituzionale".

Il Nagorno Karabakh è una enclave a maggioranza armena all'interno dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian ha detto di avere avviato un'operazione 'antiterroristica' nel Nagorno Karabakh.