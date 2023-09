Nadal e la frase a sorpresa che attacca Djokovic in diretta tv

(Di martedì 19 settembre 2023) Il 2024 potrebbe essere l'ultimo anno per Rafael. Il 37enne è reduce da otto mesi di assenza e da due operazioni all'anca, per infortunio. In un'intervista rilasciasta a Movistar+, il tennista ...

smorza però gli entusiasmi di chi lo immagina nuovamente competitivo per una vittoria nei tornei del Grande Slam. "Ma l'idea non è quella di tornare per vincere il Roland Garros o gli ...

Il 37enne spagnolo è fermo da otto mesi ed è reduce da due operazioni all'anca. La frecciata al serbo arriva durante un programma tv: "Messaggi dopo le sue vittorie Vi dico la verità" ..."E' possibile che il 2024 sia l'ultimo anno, ma non lo posso confermare al 100%" ha ammesso il tennista spagnolo.