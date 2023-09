Nadal | ' A metà novembre saprò come sto Chiudo nel 2024 | ma'

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane sulle sue condizioni e le probabilità di rivederlo in campo, ieri è stato lo stesso Rafaa fare il punto sul suo processo di recupero dopo l'...

Curiosità: Rafael Nadal Parera, detto Rafa (Manacor, 3 giugno 1986), è un tennista spagnolo.

Ma la speranza è - ha aggiunto - "anovembre, di sapere come sto fisicamente". Due gli scenari tratteggiati dallo stessonel corso dell'intervista: "L'ideale sarebbe poter competere il più ...Rafatorna a parlare da quel 18 maggio in cui aveva annunciato il forfait al Roland Garros e dato ... La mia speranza è, anovembre, di sapere come sto fisicamente . Lasciare il tennis alle ...

