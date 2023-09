My Home My Destiny 2 | anticipazioni su Zeynep e Mehdi

Curiosità: My Home My Destiny (Dogdugun Ev Kaderindir) è un serial televisivo drammatico turco composto da 43 puntate suddivise in due stagioni, trasmesso su TV8 dal 25 dicembre 2019 al 12 maggio 2021. È diretto da Çagri Bayrak, scritto da Eylem Canpolat, Aysenur Siki, Defne Gürsoy, Doruk Erengül, Seray Sahiner, Selcan Özgür, Berrin Tekdemir e Firuze Engin, prodotto da OGM Pictures ed ha come protagonisti Demet Özdemir, Ibrahim Çelikkol e Engin Öztürk. È stata adattata dal libro Camdaki Kiz della scrittrice Gülseren Budaçioglu.

Proseguono sulla piattaforma Mediaset Infinity gli episodi della seconda stagione MyMy. Nella puntata inedita di oggi, martedì 19 settembre Mujgan e Burhan, dopo vent'anni, finalmente si rivedono. È un momento carico di emotività e sentimento, i due si abbracciano con ...Credits photo: @TV8/Mediaset Le anticipazioni di MyMy, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla ...

Stai cercando My Home My Destiny 2 stagione in streaming gratis Scopriamo dove guardare i nuovi episodi di questa serie televisiva.