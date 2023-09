Musk | Presto X potrebbe essere a pagamento

(Di martedì 19 settembre 2023) In una conversazione con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Elonha affermato chela piattaforma X, ex Twitter, di cui e' proprietario da circa un anno,diventare a ...

Curiosità: Elon Reeve Musk (Pretoria, 28 giugno 1971) è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense.

In una conversazione con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Elon Musk ha affermato che presto la piattaforma X, ex Twitter, di cui ...Roma, 19 set. (askanews) - X, ovvero l'ex Twitter, potrebbe presto diventare a pagamento. Ad annunciarlo, lo stesso capo del social media e di Tesla, Elon Musk, che durante un colloquio con il primo m ...