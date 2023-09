Musica | Baglioni tra note e impegno | stasera a Roma uno show ' A Tutto Cuore' **

(Di martedì 19 settembre 2023), 19 set. (Adnkronos) - "Un percorso lungo", un "sogno vagheggiato da illustrissimi predecessori, grandi compositori come Richard Wagner che parlava di 'opera d'arte totale' dove tante forme di espressione possono mettersi insieme, e da architetti come Walter Gropius, che pensava che la rappresentazione potesse accadere in un posto che era già della vita". Claudiotorna sul palco con l'ultimo atto della sua trilogia, 'A', e l'imponenza del progetto si respira appena entrati per assistere alla prova generale allo stadio Centrale del Foro Italico, dove il cantautoreno debutta. Un enormerosso campeggia sul palco in 3D, su un megaschermo diviso in tre. L'attesa è palpabile, vietato riprendere o fotografare: "Se proprio il ...

Curiosità: Claudio Enrico Paolo Baglioni (Roma, 16 maggio 1951) è un cantautore e musicista italiano.

... 'Abbiamo realizzato circa 100 brani, non solo Peppino di Capri ma anche, Stevie Wonder, Zucchero e tanti grandi dellaitaliana ed internazionale - racconta Iacentino - In questo ...Molta, commedie e un titolo internazionale ma soprattutto grande attenzione all'ultima ... dove Claudioè di casa e sarà protagonista di Tutti su! Buon compleanno Claudio , il film ...

**Musica: Baglioni tra note e impegno, stasera a Roma uno show 'A ... Il Dubbio

Claudio Baglioni: “Ecco ‘A tutto cuore’, il mio terzo show multimediale” la Repubblica

Roma, 19 set. (askanews) - Uno show epico e imponente, tre ore e un quarto di musica, danza, teatro, colori e soprattutto di Claudio Baglioni. Istrionico gran cerimoniere di uno spettacolo che ha il ...Per dieci anni, tra il 2003 e il 2012 con il festival O' Scià, Claudio Baglioni si è impegnato in prima persona sull'isola siciliana per sensibilizzare sul problema dei migranti esploso nuovamente in ...