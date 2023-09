Museo Egizio | Greco risponde alle polemiche | “Andiamo avanti”

(Di martedì 19 settembre 2023) Il direttore delChristianinterpellato sulle parole dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone secondo il quale non dovrebbe essere confermato alla guida del: “Non faccio politica, mi dedico all’antico e non alla contemporaneità. Sono un egittologo e lo rimarrò anche se dovessi andare a servire cappuccini in un bar di Porta Nuova”. “Ho già detto che mi piacerebbe che il direttore fosse invisibile, che parlasse la sua squadra. Oggi abbiamo una squadra di 70 persone, unche scava in Egitto, stiamo lavorando per il bicentenario. Il direttore può essere utile, ma non è indispensabile, l’istituzione va”, sottolinea.“Avendo questa responsabilità incredibile mi faccio sempre forza sul fatto che qualunque cosa ...

L'assalto dell'estrema destra al direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco mette in luce due diversi problemi. Il primo è fin troppo evidente: il gene di Neanderthal non spiega (forse) solo ...