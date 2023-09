Mps adesso fa utili e il Tesoro frena sulla cessione Bankitalia e l' Ue vogliono un accordo entro il 2024

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 19 settembre 2023) Tra i dossier sul tavolo del governo Meloni c'è anche quello relativo a Mps, una questione ancora non risolta ma che a breve dovrà essere definitiva come imposto dall'Europa. Ma per il matrimonio del Monte dei Paschi di Siena potrebbe servire più tempo del previsto. Anzi, dipendesse dal governo - si legge su La Stampa - ladel controllo dell'istituto di credito non dovrebbe proprio avvenire o andrebbe collocata ben più in là di quanto atteso dal mercato. Il paradosso è che invece per Banca d'Italia Mps necessita di un Cavaliere bianco in tempi rapidi e non a caso negli ultimi giorni è tornato d'attualità il pressing di Palazzo Koch su Unicredit, anche se a quanto risulta l'ad Andrea Orcel è ancora molto freddo sul dossier.