Moviola Milan-Newcastle 0-0 | comincia il match | LIVE News

Curiosità: Moviola (pronuncia originale: [muvi'ol]; in italiano [mo'vjla]) è il nome di un sistema elettromeccanico utilizzato per la visione rallentata di filmati. Benché termine straniero entrato nella lingua italiana, per consuetudine si declina al femminile quando usata come sostantivo. Il suo impiego è legato al montaggio cinematografico tradizionale, con stampa della copia di lavorazione e assemblaggio fisico della pellicola, per il quale la moviola veniva usata insieme a cineprese 16 mm.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la prima giornata della Champions League 2023/24:- Newcastle L'episodio chiave delladel match trae Newcastle, valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro José Maria ...A San Siro, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Newcastle: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live A San Siro,e Newcastle si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.- Newcastle 0 - 0: sintesi e...

Milan-Newcastle: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Inter-Milan, moviola: Il primo gol contestato, il rigore e perché il Var non è intervenuto Virgilio Sport

Il Milan ospita il Newcastle nella prima giornata di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Archiviata la sconfitta nel derby contro l’Inter il Milan riparte d ...A San Siro, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Milan e Newcastle: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Milan e Newcastle ...