Motomondiale | Lcr Honda e Nakagami insieme anche nel 2024

(Di martedì 19 settembre 2023) Il pilota giapponese ha esordito in MotoGP con il team ROMA - LCRIdemitsu ha annuciato il rinnovo del pilota giapponese Takaakiper la stagione, 31 anni, ha esordito in MotoGP con LCRIdemitsu e lavorato incessantemente per ottenere il massimo in ogni stagione. "

Curiosità: Il Team LCR è una squadra di motociclismo, con sede nel Principato di Monaco, che partecipa al motomondiale. È stato creato dal pilota italiano Lucio Cecchinello nel 1996; la sigla LCR significa appunto Lucio Cecchinello Racing.

