Morto Gianni Vattimo | il celebre filosofo aveva 87 anni

(Di martedì 19 settembre 2023) Il panorama intellettuale mondiale perde una delle sue figure più eminenti:italiano di fama internazionale, è deceduto nella serata di mercoledì a Torino, all’età di 87, scomparsa l’icona del mondo intellettuale italiano La notizia è stata comunicata al quotidiano Repubblica da Simone Caminada, compagno dinegli ultimidi vita. Le cause della scomparsa non sono state rese note, ma è emerso che l’illustre pensatore ha trascorso le sue ultime ore presso l’ospedale di Rivoli., noto per essere uno dei principali esponenti dell’ermeneutica filosofica, ha avuto un profondo impatto sul pensiero contemporaneo. Autore di numerosi saggi ...

Curiosità: Gianni Boncompagni, all'anagrafe Giandomenico Boncompagni (Arezzo, 13 maggio 1932 – Roma, 16 aprile 2017), è stato un conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo italiano.

22.00 E'il filosofoVattimo E'il filosofoVattimo. Aveva 87 anni. Nato a Torino nel 36, esponente della filosofia ermeneutica, fu studioso tra l'altro di giganti come Nietzsche, ...È venuto a mancare a 87 anni il filosofoVattimo . A renderlo noto è Simone Caminada, il suo compagno negli ultimi anni di vota: lo studioso ha passato le ultime ore ricoverato in ospedale a Rivoli, dopo che le sue condizioni di ...

È morto Gianni Vattimo, il filosofo aveva 87 anni Corriere della Sera

Gianni Vattimo è morto: il filosofo aveva 87 anni La Repubblica

Addio a Gianni Vattimo. Il filosofo torinese, 87 anni, era ricoverato Rivoli in gravi condizioni. A renderlo noto era stato con un post su Facebook Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno del ...(Adnkronos) – E’ morto il filosofo Gianni Vattimo, aveva 87 anni. Vattimo era stato ricoverato all’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino. Vattimo si è spento in serata a Torino, come ha detto Si ...