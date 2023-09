Morto Gianni Vattimo | addio al filosofo del pensiero debole

Leggi su agi

(Di martedì 19 settembre 2023) AGI - Èa Torino il, noto per aver elaborato la teoria del "" in contrapposizione alla metafisica tradizionale. Ne ha dato notizia il compagno Simone Caminada., 87 anni, tra i massimi esponenti della corrente postmoderna, era nato nel capoluogo piemontese nel gennaio 1936. Il suo ideale politico-religioso si riassume in una forma da lui definita "comunismo cristiano" e "comunismo ermeneutico", un ideale antidogmatico di "comunismo" nele nell'essere, che si ispira alla vita comunitaria delle prime comunità cristiane. Che rinnega e si oppone alla violenza della industrializzazione pesante forzata e dello stalinismo in genere, così come alle tesi di Lenin e del ...