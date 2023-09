Morti e devastazione per via della tempesta Daniel L' assurda teoria sulle colpe degli ebrei

(Di martedì 19 settembre 2023) Il presidente tunisino, Kais Saied, ha fatto riferimento a un'influenza «sionista» nellache ha duramente colpito il Nord Africa, facendo migliaia die altre migliaia di dispersi nella Libia orientale. La prova sta nel fatto che il cataclisma prende il nome dal «profeta ebreo»e. «Il movimento sionista globale è penetrato per attaccare la mente e il pensiero, dae ad Abramo», ha teorizzato il leader di Tunisi, facendo riferimento agli Accordi di Abramo con i quali nel 2020 sono state normalizzate le relazioni di Israele con Bahrein, Emirati e Marocco e ai quali la Tunisia si oppone con forza. Nel video diffuso dal suo ufficio, si vede il presidente tunisino intervenire ad una riunione del suo governo e scandire la frase: «Per quanto riguarda Storm ...

Curiosità: I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki furono due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda guerra mondiale e compiuti dagli Stati Uniti d'America contro il Giappone.

...flop pazzesco Partiamo proprio dalle immagini e dal racconto di una guerra e della sua...a livello di percezione ed elaborazione che sono ancora sottovalutati Se si parla delledei ...E ormai il numero deipotrebbe raggiungere i 20mila, secondo i numeri annunciati dalla ... Abdulmenam al - Ghaithi, ha commentato le notizie delladi Derna parlando di "fatalità", "...

Marocco in ginocchio: il nuovo bilancio del sisma è di 2.901 morti e 5.530 feriti - Il bilancio del sisma sale a 2.901 morti - Il bilancio del sisma sale a 2.901 morti RaiNews

Marocco. Quasi tremila morti e una devastazione inimmaginabile ... Farodiroma

Il riscaldamento causato dall'uomo ha reso fino a 10 volte più probabili le forti piogge in Grecia, Bulgaria e Turchia e fino a 50 volte in Libia, ...Alluvioni in LIBIA, è una catastrofe! Si tratta di uno dei peggiori disastri legati a condizioni meteo climatiche dell'ultimo secolo, si temono infatti 20.000 mila morti.