Mortal Kombat | Come la violenza del gioco ha influito sulla storia dei videogiochi

Curiosità: Mortal Kombat è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha creato diversi seguiti per le console, computer e arcade. In seguito al fallimento dal 2011 i videogiochi sono sviluppati dalla NetherRealm Studios di Boon, poi il marchio viene acquisito dalla Warner Bros., unione che ha dato una spinta anche per portare ufficialmente i vari personaggi dell'universo cinematografico nella serie tramite i DLC, oltre che a un titolo con protagonisti i personaggi della DC Comics.

Settembre è un periodo di grandi uscite , come per altro dimostrano l'arrivo di titoli come Starfield,1 e l'altrettanto atteso Lies of P , tuttavia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero molto diverso e, per certi versi, molto dissimile dal resto delle proposte sul mercato, allora ...La versione Nintendo Switch di1 è incorsa in una serie di problemi legati alle espressioni facciali dei personaggi, tanto da trasformarsi rapidamente in un fenomeno virale su X (ex Twitter). Per farlo girare su ...

Dopo la sua uscita, Mortal Kombat 1 ha acceso il dibattito su un potenziale riferimento all'anime de Le bizzarre avventure di JoJo.Dopo una sorta di reset narrativo, Mortal Kombat torna in campo con una tante novità: ecco la recensione di Mortal Kombat 1 il picchiaduro più folle nella serie.