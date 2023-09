(Di martedì 19 settembre 2023)sono previste per3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattroda due episodi ciascuna (totale: 8 episodi): la prima martedì 19 settembre 2023; la quarta e ultima martedì 10 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: martedì 19 settembre 2023 Seconda puntata: martedì 26 settembre 2023 Terza puntata: martedì 3 ottobre 2023 Quarta puntata: martedì 10 ottobre 2023Ma quanto dura () ogni puntata di3? Ogni episodio andrà in onda il martedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,25. Lacomplessiva ...

Curiosità: Morgane - Detective geniale (HPI - Haut potentiel intellectuel) è una serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean.

Geniale 3 è pronta a far compagnia al suo affezionato pubblico. Da stasera su Rai1 , infatti, in prima serata e in prima visione assoluta per l'Italia, tornano in TV le avventure ...Torna stasera in prime time su Rai Uno la serie TV franco - belgaGeniale con la terza stagione, inedita in ...

“Morgane – Detective geniale”, la terza stagione su Rai1 Tv Sorrisi e Canzoni

Torna Morgane, la detective geniale francese che ha conquistato il pubblico di Rai 1 La Gazzetta dello Sport

Morgane – Detective geniale 3: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda su Rai 1. Tutte le informazioni nel dettaglio ...I look “improbabili” e le indagini sopra le righe di Morgane – Detective Geniale tornano su Rai1. Stasera, in prima serata, prende infatti il via la terza stagione della serie tv francese con protagon ...