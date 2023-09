Monsignore Girasoli | il look durante la messa non passa inosservato

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilda parte delNicolanon poteva affattore. Tanto è vero che sono nate molte polemiche in rete Le immagini hanno fatto, inevitabilmente, il giro della rete. Ed ovviamente, per molti utenti, è stata l’occasione di creare una nuova polemica. Tutto per “colpa” del Monsignor Nicola. Per chi non lo conoscesse è il nunzio apostolico in Slovacchia. Negli ultimi giorni ha concelebrato laa Ruvo di Puglia (lui è originario della città in provincia di Bari). A catturare l’attenzione non solo degli “haters”, anche quella dei presenti che sono rimasti letteralmente spiazzati dal suoNicola(Ansa Foto) Notizie.comTanto è vero che, come potete ...