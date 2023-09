Mondiali di Lotta | Aurora Russo ripescata | si giocherà le finali per il bronzo

(Di martedì 19 settembre 2023) Belgrado – Nella giornata di oggi si sono svolte le gare difemminile aidia Belgrado. Sono state sfortunate le Azzurre che hanno incontrato al primo turno atlete di altissimo livello e alle quali si sono dovute arrendere.è stata poie domani potrà puntare alleper il. Tuttavia, sono state eliminate definitivamente, poi, Emanuela Liuzzi nei 50 kg e Enrica Rinaldi nei 76 kg. Come riporta la nota di fijlkam.it ‘Emanuela Liuzzi, che pur ha fatto un ottimo incontro, ha perso contro l’ecuadoriana Jacqueline Del Rocio Mollocana, già argento ai Campionati Panamericani, sul risultato 5-4. A pochi secondi dalla conclusione, tra l’altro, era in vantaggio 4-3, poi ribaltato con un challenge dell’ultimo ...

Curiosità: I campionati mondiali di lotta (in lingua inglese UWW Wrestling World Championships) sono una manifestazione internazionale di lotta libera e lotta greco-romana organizzata dalla Federazione internazionale delle lotte associate (UWW), che si tiene con cadenza inizialmente triennale e successivamente annuale (con eccezione dell'anno olimpico) dal 1904 per la lotta greco-romana e da 1951 per la lotta libera. Dal 1987 si tengono anche le competizioni di lotta femminile.

Va in archivio la prima giornata per la lotta femminile azzurra ai Campionati mondiali di Belgrado. Nei 57 kg arriva il ripescaggio per Aurora Russo che domani potrà tentare di nuovo l'accesso alle finali per il bronzo. La campionessa del ...

Mondiali di Lotta, Relabuto e Honis eliminati: addio alle finali Il Faro online

Il pass per i Mondiali 2027 Soprattutto però perché garantirebbe il ... consapevole che le chance di vittoria passeranno più per la lotta fisica che non usando il fioretto.