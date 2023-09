Modena | il ristoratore lo vuole pagare 20 euro in nero per sei ore di lavoro ma lui si oppone | “Mi stai sfruttando” Il video della lite su Tik Tok

(Di martedì 19 settembre 2023) “Tu lavoreresti mai sei ore per venti?”. È la domanda che un giovane pone alche l’ha ingaggiato per un turno di prova nel suo ristorantezona di. “Per sei ore mi dai venti? Ventinon me li dai per sei ore, in”, prosegue il ragazzo, che nel frattempo sta registrando l’intera discussione con il datore diper poi successivamente diffonderla sul suo canale Tik Tok @Chinwiii.730. Davanti alle proteste del ragazzo, il titolare prova a difendersi sostenendo che non si stava parlando di sei ore divere e proprie ma solamente di una prova, facendo trasparire l’intento di non volerle retribuire con un salario adeguato alla mansione e alsvolto. Al termine ...

La vittima, un44enne di Reggio Emilia, aveva subito un furto nel ristorante d Reggio Emilia dove gli erano stati asportati 800 euro, una bicicletta e un monopattino.

