Miracolo di San Gennaro | Napoli in festa | «Il vero miracolo sarà quando il bene sovrasterà il male»

(Di martedì 19 settembre 2023) Faccia gialla non si è fatto attendere. All?apertura della teca contenente le ampolle, il sangue era già sciolto ancor prima di arrivare sull?altare maggiore del Duomo...

Curiosità: Gennaro (Benevento, 21 aprile 272 – Pozzuoli, 19 settembre 305) fu un vescovo e martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne celebra il culto il 19 settembre, e da quella ortodossa. Patrono principale di Napoli, nel cui duomo si ritiene che alcune ossa del suo scheletro giacciano insieme a due ampolle che contengono quello che la tradizione popolare ritiene sia il suo sangue, la sua figura è storicamente oggetto di culto e folklore. V'è chi ritiene che il fenomeno dello scioglimento del sangue, rappresentato ritualmente il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, sia da attribuire a miracolo e foriero di buona sorte.

Gennaro " con il suo prodigio " ci indica una strada possibile "un ricominciamento necessario, ... Il martire Gennaro " dice Battaglia - ci chiede di "sognare insieme questo, di farcene ...

L'arcivescovo di Napoli: "C'è la necessità urgente di prendersi cura delle ferite che attanagliano la nostra terra ...