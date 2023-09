Miracolo di San Gennaro a Napoli | il sangue s' è sciolto | l' annuncio dell' arcivescovo Battaglia

(Di martedì 19 settembre 2023) Ci siamo. È tutto pronto al duomo didove l'Domenicopresiederà la messa in attesa del prodigioa liquefazione deldi Sanpatrono...

Curiosità: Gennaro (Benevento, 21 aprile 272 – Pozzuoli, 19 settembre 305) fu un vescovo e martire cristiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, che ne celebra il culto il 19 settembre, e da quella ortodossa. Patrono principale di Napoli, nel cui duomo si ritiene che alcune ossa del suo scheletro giacciano insieme a due ampolle che contengono quello che la tradizione popolare ritiene sia il suo sangue, la sua figura è storicamente oggetto di culto e folklore. V'è chi ritiene che il fenomeno dello scioglimento del sangue, rappresentato ritualmente il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre, sia da attribuire a miracolo e foriero di buona sorte.

Il programma delle celebrazioni Migliaia di fedeli vivono l'attesa del prodigio tra preghiere, canti, invocazioni e la meditazione sulla memoria della missione e del martirio diGennaro. Alle ore ...IldiGennaro in diretta su Canale 21. L'emittente (Canale 10 Digitale Terrestre) trasmetterà dal Duomo di Napoli uno degli eventi religiosi più popolari del mondo: lo scioglimento del ...

Ci siamo. È tutto pronto al duomo di Napoli dove l'arcivescovo Domenico Battaglia presiederà la messa in attesa del prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro ...Fin dalle 7,30 il Duomo di Napoli è aperto per l’appuntamento con il Miracolo di San Gennaro. Alle 9.45, l’arcivescovo Domenico Battaglia si è recato nella Cappella del Tesoro per prelevare le ampolle ...