Mirabilandia scalda i motori | dal 7 ottobre zucche e horror zone

(Di martedì 19 settembre 2023) Apertura straordinaria 10.30-24 il 31e 10.30-22 il primo novembre Sabato 7tornano i mostri, le streghe, le atmosferema anche la magia e lestregate del famoso Halloween di, con un’ampia offerta adatta a tutta la famiglia. Per i visitatori più temerari, la novità 2023 da non perdere è Suburbia, l’più grande d’Italia in un parco divertimenti, con circa 30.000 mq di puro terrore. Chi varca l’ingresso di Suburbia si troverà di fronte alla spaventosa e decadente periferia di una città che è sotto il giogo di crudeli vampiri. Vagando tra case in rovina e derelitti accampamenti, si dovrà sfuggire agli agguati delle agghiaccianti creature che popolano il cimitero e il manicomio. Ma queste sono solo alcune delle aree in ...