Millie Bobby Brown e il suo nuovo hairstyle inspo a Blair Waldorf fa impazzire i social

Curiosità: Millie Bobby Brown (Marbella, 19 febbraio 2004) è un'attrice e produttrice cinematografica britannica. Ha ottenuto il successo con il ruolo di Undici / Jane Hopper nella serie televisiva Stranger Things, ideata dai Duffer Brothers e distribuita da Netflix, che le è valso due candidature agli Screen Actors Guild Award e due al Premio Emmy alla miglior attrice non protagonista (nel 2017 e nel 2018), divenendo la più giovane attrice a ottenere la candidatura.

Negli ultimi mesi, la star di Stranger ThingsBrown è stata impegnata a promuovere l'uscita del suo primo libro, Nineteen Steps , che racconta la storia della sua famiglia. Il desiderio della giovane attrice sarebbe quello di veder ...Dopo il successo planetario di Stranger Things che a ogni stagione registra record su record su Netflix, la giovanissima protagonistaBrown quest'anno ha compiuto il salto nel mondo dell'editoria pubblicando il suo primo romanzo che racconta la storia della sua famiglia. Ora, ci sarebbero già delle trattative per ...

Millie Bobby Brown e i nuovi aggiornamenti sul matrimonio con Jake Bongiovi Radio Zeta

Stranger Things, il libro di Millie Bobby Brown diventerà un film Everyeye Serie TV

Stranger Things and Enola Holmes star Millie Bobby Brown has a lot of irons in the fire, with the final season of her breakout series finishing up soon, and many film projects in the works, the 19 ...Millie Bobby Brown plans to adapt her debut novel, Nineteen Steps, into a movie, based on her grandmother's World War II experiences in London's East End ...