Millevele IREN 2023 | il mare di Genova s’illumina di colori e passione

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 19 settembre 2023) Sabato 23 settembre la–Trofeo Intercircoli Coppa Bartolomeo Boero rinnova il legame trae ilattraverso lo sport e il piacere di misurarsi al cospetto dell’incantevole panorama della città. Anche quest’anno la veleggiata dello Yacht Club Italiano, che dal 1987 colora il golfo genovese, rinnova il gemellaggio con il Salone Nautico Internazionale. Invariata la formula di successo che vedrà in acqua centinaia di barche proprio durante la settimana in cui la Superba diventa capitale mondiale del settore., i partecipanti Oltre allaClassic per scafi d’epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il Trofeo YCI Heritage, è confermato il prestigioso Trofeo Intercircoli Coppa ...