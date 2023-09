Milano Fashion Week | il calendario tra grandi nomi e nuove proposte

Leggi su panorama

(Di martedì 19 settembre 2023) Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda, ha varato l’inizio della kermesse che racconta le tendenze della prossima primavera estate 2024 - dal 19 al 25 settembre - con una dichiarazione istituzionale che metteal pieno centro e fulcro delsystem internazionale. «Non riusciamo più a trovare spazi per le sfilate, c’è una densità di eventi pazzesca. Stiamo già parlando a livello internazionale con le altreper avere un giorno in più a inizionelle prossime edizioni». Dichiarazione non da poco che sottolinea, oltre alla volontà di coordinarsi per agevolare il peregrinare degli addetti ai lavori, la dinamica effervescenza di un settore che non smette di crederci e di una città mai doma, con tutta l’intenzione di restare capitale credibile dello stile e ...