Milano Fashion Week 2023 | il calendario delle sfilate di settembre e gli eventi

Leggi su dilei

(Di martedì 19 settembre 2023) Dal 19 al 25si tiene la, che svelerà le collezioni donna per la Primavera Estate 2024. Si tratta di una settimana ricca di: 176 in tutto gli appuntamenti di cui 62fisiche e 5 digitali, 76 presentazioni e 33. Un’edizione particolarmente densa che, accanto ai grandi nomi ormai affermati, ospiterà numerosi e attesi debutti. Si terrà la prima sfilata Gucci diretta dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, il debutto in passerella di The Attico e la prima collezione di Peter Hawkings per Tom Ford. Ma non solo, numerosi anche glicollaterali ideati per omaggiare la moda italiana, aprendo le porte del suo mondo anche al grande pubblico. LEDELLA ...