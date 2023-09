Milan | Zlatan Ibrahimovic in tribuna con Furlani

(Di martedì 19 settembre 2023)vicino al ritorno in rossonero nella dirigenza: questa sera sarà inaccanto aCome appreso dalla redazione dinews24.com,non lascia ma addirittura raddoppia: dopo la visita di ieri aello infatti, lo svedese sarà presente anche alla partita di oggi trae Newcastle. Lo svedese siederà ina San Siro accanto a Giorgio. Lo svedese è sempre più vicino al suo rientro in rossonero: in mattinata ha incontrato in un hotel a Piazza Venezia il patron rossonero Gerry Cardinale.

Curiosità: Zlatan Ibrahimovic ( AFI : ['zlatan ibra'ximit]; Malmö, 3 ottobre 1981) è un ex calciatore svedese, di ruolo attaccante.

La visita a Milanello di Zlatan Ibrahimovic non è stata solamente di cortesia visto che l'ex fuoriclasse svedese potrebbe a sorpresa tornare a collaborare nella società rossonera con un ruolo prestigi ...Il Milan sta vivendo le ore che separano i ragazzi di Pioli dall’esordio europeo stagionale a metà tra il rammarico per il derby e l’eccitazione per l’arrivo della Champions League. Inoltre la visita ...