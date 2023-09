Milan | solo guai | non sfonda il muro del Newcastle e perde Maignan

(Di martedì 19 settembre 2023) Non è per il cappotto nel derby che ilstecca anche il debutto in Champions League. Giusto parlare di stecca, perché in...

Curiosità: Palermo Milano - Solo andata è un film del 1995, diretto da Claudio Fragasso.

MILANO - Parte con un pareggio la nuova avventura in Champions League delche non va oltre lo 0 - 0 contro il Newcastle dell'ex Tonali, che nel momento del cambio è ... E' mancatoil gol a ...Howe 5 -grazie ad un po' di fortuna riesce a portare a casa un pareggio. Il primo tiro in porta arriva in pieno recupero. Davvero troppo pocoTABELLINO- NEWCASTLE 0 - 0MILAN (4 - 3 - 3): ...

Milan, solo pari col Newcastle. Pioli in ansia per Maignan e Loftus-Cheek Tuttosport

Champions: Milan-Newcastle 0-0. Rossoneri ci provano ma non sfondano RaiNews

Non è per il cappotto nel derby che il Milan stecca anche il debutto in Champions League. Giusto parlare di stecca, perché in un girone così duro ed equilibrato, il pareggio in casa con la squadra pes ...Solo 0-0 per il Milan all'esordio nel girone di Champions League. I rossoneri hanno dominato a San Siro contro il Newcastle, ma non sono riusciti a sbloccare il match. Da segnalare anche ...