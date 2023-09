Curiosità: In questa pagina sono contenute le statistiche e i record dell'Associazione Calcio Milan.

Commenta per primo Francesco Camarda , attaccante classe 2008 delPrimavera ha segnato oggi un nuovodella sua giovanissima carriera. Segnando prima su rigore e poi su azione nel corso del primo tempo della sfida di Youth League contro il Newcastle, il ...ore 18:45 ACvs Newcastle United FC diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e ... Venticinquesima presenza dei Red Devils (inglese). ore 21:00 Arsenal FC vs PSV Eindhoven ...

Milan, record per Camarda: l’italiano più giovane a segno nella Youth League Pianeta Milan

Inter-Milan, l’incasso fa la storia del calcio: Derby da record MilanWeb.it

Francesco Camarda è diventato l'italiano più giovane a fare gol, superando Caligara che segnò a 16 anni in Lione-Juventus ...In attesa della sfida di stasera, Milan-Newcastle adesso è sfida in Youth League fra le formazioni Under 19 dei due club- I rossoneri sono partiti molto bene e sono già avanti di tre reti dopo i primi ...