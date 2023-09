Milan | Pulisic | “Prestazione positiva | abbiamo creato tanto”

(Di martedì 19 settembre 2023) Christianha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio a reti inviolate trae Newcastle, nella prima giornata di Champions League. “Partita. È difficile gestire sconfitte come quella del derby, ma avere un calendario fitto in questi casi serve. Laè stata buona, dobbiamo continuare così”. SportFace.

Curiosità: Christian Mate Pulisic (in inglese: [p'lsk]; in croato Pulišic: [puliit]; Hershey, 18 settembre 1998) è un calciatore statunitense di origini croate, centrocampista o attaccante del Milan e della nazionale statunitense.

... Reijnders e. L'olandese ha subito una chance sul suo destro, ma praticamente appoggia una palla perfetta per garantire l'ennesima parata a Pope . In mezzo a un certo immobilismo , il...Tonali grande ex della partita Getty Images Ilriparte con Alessandro Florenzi al posto di Davide Calabria, mentre intorno all'ora di gioco entrano anche Christiane Tijjani Reijnders. ...

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Newcastle: Pulisic più di Chukwueze, torna Tomori Milan News

Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby: la scelta su Pulisic Spazio Milan

MILANO. Finisce senza reti il debutto stagionale del Milan in Europa contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, accolto con cori e applausi dai suoi vecchi tifosi. Un pari, nella serata di martedì 19 ...Le pagelle di Milan-Newcastle, match valido per la prima giornata del girone di Champions League. Solo un punto per i rossoneri ...