Milan | Pioli in bilico? Le quote dei bookies crollano dopo il derby!

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) La debacle di sabato pomeriggio nella partita più sentita della stagione ha fatto molto rumore in casa rossonera: in molti credono che il tecnico sia colpevole Una debacle fragorosa. Queste le due parole più consone per commentare il derby perso sabato pomeriggio dal. Il 5-1 subito è sicuramente il passivo più pesante dei derby Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.