Milan-Newcastle sui social | il Diavolo non la sblocca! | LIVE Champions League

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milan nelle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2023-2024.

Due infortuni in casanel corso della sfida casalinga contro il: il primo ad alzare bandiera bianca è stato Loftus - Cheek al minuto numero 72 per un problema muscolare (al suo posto dentro Musah), mentre ...La reazione dello stadio all'uscita dal campo di Sandro Tonali in. Tutti i dettagli in merito Momenti di grande emozione indi Champions League. Al momento della sostituzione di Sandro Tonali, tutto San Siro ha applaudito e ha ...

Milan-Newcastle, infortuni per Loftus-Cheek e Maignan

MAIGNAN 6 Se questo è il Newcastle può giocare anche Sportiello. E infatti… Ps: con i piedi ogni tanto esagera un po’ e così si fa male. Ancora al ...Milan - Newcastle highlights, ecco le immagini della sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/24.