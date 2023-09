Milan-Newcastle | San Siro delle grandi occasioni | 65 695 spettatori | quasi 5 milioni di incasso

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milan nelle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2023-2024.

Commenta per primo Comunicati spettatori e incasso di. Ottima risposta del pubblico di San Siro dopo il derby perso: per la prima partita di Champions League 2023/24 sono presenti 65.695 spettatori. L'incasso sfiora i 5 milioni di euro, ...A San Siro, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024. ...

Pagelle Milan-Newcastle

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Sky prima di Milan Newcastle. Queste le sue dichiarazioni su Reijnders Fabio Capello ha parlato a Sky prima di Milan Newcastle. REIJNDERS IN PANCHINA – «Mi s ...L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha commentato così le scelte di formazione per la sfida col Newcastle Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel prepartita di Milan-Newcastle, Alessandr ...