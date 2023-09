Milan-Newcastle LIVE 0-0 | il Milan si accende

(Di martedì 19 settembre 2023) A San Siro, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? – Calcio d’inizio per il. 4? – Primo tentativo delcon Leao, che ci prova a giro: Pope blocca. 6? – Tonali cerca il fondo, ma portandosi il pallone oltre la linea del fondo. 13? – Prima occasione per il: Pobega ci prova con il mancino dal limite, Pope respinge. ...

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milan nelle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2023-2024.

Commenta per primo Intervistato da Sky Sport , Stefano Pioli ha parlato così in vista del match contro il: 'Torna a San Siro per giocarsi bene la prima partita di Champions, è un'altra partita, è un'altra competizione e non possiamo continuare a pensare a quello che non siamo riusciti a mettere ...MILANO - Ilsi prepara al debutto in Champions League contro ildell'ex Sandro Tonali , tra gli ospiti speciali in tribuna dopo la sconfitta nel Derby. Proprio la presenza di Ibra all'ultima ...

Camarda show in Youth League, il Milan travolge il Newcastle - Sportmediaset Sport Mediaset

Ad affrontare il Milan sarà il Newcastle, che non sta riconfermando le prestazioni della scorsa stagione, avendo finora perso 3 delle 5 partite di Premier, ma che è pronto a dare il massimo in questa ...Il Milan è pronto a scendere in campo per il suo debutto stagionale in Champions League con il Newcastle per provare a riscattarsi dopo il disastroso derby di sabato, e ad assistere il match in tribun ...