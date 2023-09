Milan-Newcastle | infortunio per Maignan | problema al flessore | entra Sportiello

(Di martedì 19 settembre 2023)alper Mikedurante. All’80’ il portiere rossonero si è accasciato ed è stato medicato, salvo poi dover alzare bandiera bianca e cosìMarco, il nuovo secondo rossonero. Tegola dunque per i rossoneri, che perdono uno degli uomini chiave per undi tipo muscolare che andrà valutato nelle prossime ore per capire la reale entità. SportFace.

A San Siro, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024. ...Commenta per primo Comunicati spettatori e incasso di. Ottima risposta del pubblico di San Siro dopo il derby perso: per la prima partita di Champions League 2023/24 sono presenti 65.695 spettatori. L'incasso sfiora i 5 milioni di euro, ...

LIVE MN - Milan-Newcastle (0-0): rossoneri ad un passo dal gol con Leao! Milan News

Il Milan contro il Newcastle non è riuscito ancora a segnare, ma soprattutto ha sprecato un gol con Leao nel primo tempo e poi ha dovuto subire anche la doccia fredda dell'infortunio a Mike Maignan.Guai fisici per due giocatori del Milan nel corso della prima sfida di Champions League a San Siro contro il Newcastle.