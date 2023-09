Milan-Newcastle | Howe | “Dovremo fare meglio Tonali ha aiutato molto”

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Milan, che serataccia: sbatte sul muro Newcastle e si fanno male Maignan e Loftus-Cheek La Gazzetta dello Sport

Serata piena di emozioni, con tante occasioni per il Milan, ma zero gol. Il Diavolo non è riuscito a segnare contro il Newcastle e l'esordio.Finisce senza reti il debutto stagionale del Milan in Europa contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, accolto con cori e applausi dai suoi vecchi tifosi. Un pari che sta stretto alla squadra di Piol ...