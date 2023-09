Milan-Newcastle | Giroud | “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare”

(Di martedì 19 settembre 2023) “per. L’efficacia è molto impora questo livello.dato tutto ma è mancata la finalizzazione”. Così Olivierai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra. “Volevamo vincere per i nostri tifosi dopo il derby. È mancata anche un po’ di fortuna – aggiunge l’attaccante francese -. Per cancellare ciò che è successo contro l’Inter, dobbiamo pensare sempre alla prossima partita. Il calcio è così. A volte è meglio dimenticare, ma sempre con la voglia di imparare. Stasera è mancato solo il gol”. SportFace.

Curiosità: La UEFA Champions League 2023-2024 è la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si concluderà il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il Manchester City è campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

AGI - Finisce senza reti il debutto stagionale delin Europa contro ildell'ex Sandro Tonali, accolto con cori e applausi dai suoi vecchi tifosi. Un pari che sta stretto alla squadra di Pioli, pericolosa in più di un'occasione ...Nel primo tempo di, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, Rafa Leao si incarta in area e cade dopo aver tentato un colpo di tacco. La giocata dell'attaccante ...

Maignan infortunato durante Milan-Newcastle: si fa sostituire, fa un gesto preoccupante Sport Fanpage

Una brutta tegola per il Milan che perde a partita in corso uno dei top della squadra. Brutta notizia per i tifosi nella partita di andata contro il Newcastle ...Mancamo poco meno di 4 ore a Milan–Newcastle, match in programma alle 18:45 a San Siro e valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri vogliono… Leggi ...