Milan-Newcastle Champions League | squalificati | infortunati | diffidati Chi non può giocare questa sera

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Prende il via la2023-2024. Oggi è la prima giornata della massima competizione continentale, all’ultima edizione a trentadue squadre; una delle squadre che aprirà la nuova stagione europea sarà il, che inta ospiterà ildel grande ex Sandro Tonali. In casa rossonera c’è bisogno di uno scatto di orgoglio dopo il derby con l’Inter perso in maniera pesantissima. Torna in mezzo alla difesa Fikayo Tomori dopo la squalifica patita in campionato per affiancare Malick Thiaw, mentre si ragiona sul far rifiatare Reijnders, scegliendo uno tra Tommaso Pobega e Yunus Musah per dare un po’ più di muscoli a centrocampo. In avanti può esserci una chance per Chukwueze dal primo minuto in luogo di Pulisic, indisponibili il lungodegente Bennacer e Kalulu. Dall’altra parte i Magpies ...