Milan-Newcastle 0-0 | le voci dei protagonisti Tonali | «Il nostro e il girone più complicato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo l’esordio in Champions dele il pareggio con ilche non ha risolto l’amarezza del derby perso contro l’Inter, a Sky Sport, Sandroha parlato così della gara con il. Su San Siro: “Te lo aspetti bello, ma non è mai quello che ti aspetti, è sempre leggermente diverso” Su come ha affrontato questi giorni: “La giornata della partita è diversa, ci sono meno tempi morti ed è passata più velocemente rispetto a ieri sera. Me la sono goduta, è stata una giornata che ricorderò per sempre”. Sulla fede: “Non voglio risponderti per farmi sembrare bello alla gente, non posso nascondere la mia passione per questa squadra. Non l’ho fatto a Brescia, alè neanche ora al. Sarebbe brutto nascondere l’emozione che ho”. Sul: “È il più ...