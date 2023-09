Milan-Newcastle 0-0 | il tabellino

Curiosità: Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Milan nelle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2023-2024.

MILANO - Parte con un pareggio la nuova avventura in Champions League delche non va oltre lo 0 - 0 contro ildell'ex Tonali, che nel momento del cambio è stato salutato da una standing ovation dagli oltre 65.000 tifosi presenti a San Siro. Pioli ha ottenuto ...Ilgioca bene, soprattutto nel primo tempo, ma non riesce a segnare: finisce 0 - 0 il primo match del girone di Champions League contro ildi Sandro Tonali. Il peggiore per la squadra di ...

Milan-Newcastle sui social: il Diavolo non la sblocca! | LIVE Champions League Pianeta Milan

Dopo la batosta del derby, i rossoneri vengono bloccati dal Newcastle nella prima di Champions ...Milan e Newcastle pareggiano 0-0 nel match che oggi, 19 settembre, apre la la prima giornata del Gruppo F di Champions League 2023-2024. I rossoneri allenati da Pioli iniziano l’avventura con un mezzo ...