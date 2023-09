Milan | Leao cade nel solito errore | serve un cambio di rotta per diventare un top mondiale

Curiosità: Rafael Alexandre da Conceição Leão, noto semplicemente come Rafael Leão (pronuncia portoghese: [f' 'lj~w~]; Almada, 10 giugno 1999), è un calciatore portoghese, attaccante del Milan e della nazionale portoghese.

La qualità non è mancata, perché non manca mai. Ma la concretezza sì. Nel match contro il Newcastle in Champions League (0 - 0), Rafaha creato e sprecato tanto. Quella serpentina in area di rigore al 34 sembrava il preludio per uno dei gol dell'anno, ma all'ultimo il portoghese ha tentato un colpo di tacco incespicando sul ...MILANO - Finisce senza reti il debutto stagionale delin Europa contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, accolto con cori e applausi dai suoi ... Sulla respinta,crossa dalla sinistra per la ...

Sacchi: "Milan presuntuoso e confuso, sperava solo nel guizzo di Leao" La Gazzetta dello Sport

Milan e Newcastle pareggiano 0-0 nel match che oggi, 19 settembre, apre la la prima giornata del Gruppo F di Champions League 2023-2024. I rossoneri allenati da Pioli iniziano… Leggi ...Ogni tanto, anche se per fortuna con frequenza sempre minore, Rafael Leao indossa il rovescio della medaglia ... ma semplicemente perché il Milan – in quelle serate – ha bisogno del suo giocatore più ...