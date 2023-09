Milan | le casse ridono | ecco l'incasso della prima di Champions League

Curiosità: Il Duomo di Milano, ufficialmente Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria (Dòmm de Milan in milanese, IPA: ['dm de mi'lã]), è la cattedrale dell'arcidiocesi di Milano e monumento nazionale italiano. Simbolo del capoluogo lombardo, e situato nell'omonima piazza al centro della metropoli, è dedicata a santa Maria Nascente. È la chiesa più grande d'Italia (la più grande della Repubblica Italiana, dato che la basilica di San Pietro, più grande, è infatti nel territorio della Città del Vaticano; è la seconda più grande considerando tutta la penisola italiana), la terza nel mondo per superficie, la sesta per volume. È sede della parrocchia di Santa Tecla nel duomo di Milano.

...non si è potuto godere a pieno la vittoria ottenuta dalla sua Inter nel derby contro il, ... i ladri sono riusciti a portare via mille euro dalle. Le forze dell'ordine sono prontamente ...Chi non è stato baciato dalla fortuna è senz'altro il, che invece si è beccato un girone ... gli ambiziosi inglesi dell'ex Sandro Tonali, venduto a peso d'oro alle lautedel Fondo ...

Milan, le casse sorridono: stasera dal botteghino incassati quasi ... TUTTO mercato WEB

Ottima la prima di Champions per le casse del Milan: quasi 5 milioni per la sfida col Newcastle TUTTO mercato WEB

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Accoglienza speciale per Tonali in Milan-Newcastle di Champions. I tifosi rossoneri non lo hanno dimenticato, lui ha risposto emozionato.