Milan | incontro Ibrahimovic-Cardinale

(Di martedì 19 settembre 2023) Novità sul futuro di Zlatan. Come riportato da DAZN, l’ex centravanti rossonero, ritiratosi solo la sorsa stagione,...

Curiosità: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana fondata nel 1899 con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio, dalla sua introduzione nella stagione 1929-1930, dove ha giocato pressoché stabilmente: da allora, infatti, ha partecipato a 89 campionati di Serie A a girone unico su 91, vincendone 19 (di questi tre prima dell'istituzione del girone unico, divenendo la seconda squadra, dopo il Genoa, a vincere il campionato italiano, e 16 dall'istituzione della Serie A), e a due campionati di Serie B nelle stagioni 1980-1981 e 1982-1983. L'esordio in massima serie nel periodo antecedente il girone unico risale al 1900.

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Secondo quanto riferito dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, in giornata c'è stato un incontro tra l'ex attaccante rossonero e il presidente dei rossoneri ...Oggi un nuovo capitolo. VERTICE CON CARDINALE - Come raccontato da Dazn infatti, questa mattina Ibrahimovic ha incontrato il proprietario del Milan, Gerry Cardinale (che sarà a San Siro per l'esordio ...