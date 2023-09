Milan | Ibrahimovic manda un messaggio ai tifosi | “Andrà tutto bene | continuate a tifare”

(Di martedì 19 settembre 2023) In vista della delicata sfida di Champions League trae Newcastle, Zlatanha volutore una tutti irossoneri. L’ex calciatore svedese, che ha chiuso la sua carriera proprio con illo scorso anno, ieri si è presentato aello per caricare la squadra dopo la pesante sconfitta nel derby. “Ciao a tutti iisti, sono venuto qui aello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare, ma non sono nella lista anche se stoe sono in forma. Scherzi a parte,. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!” ...

Curiosità: Zlatan Ibrahimovic ( AFI : ['zlatan ibra'ximit]; Malmö, 3 ottobre 1981) è un ex calciatore svedese, di ruolo attaccante.

3 Nel corso della visita a Milanello della giornata di ieri ( LEGGI QUI ) e che ha fatto tanto discutere per il suo futuro e per il presente del, Zlatanha avuto modo di registrare un video messaggio per i tifosi rossoneri pubblicato oggi dai canali social del club. L'ex attaccante ha come sempre scherzato sul suo ruolo in ......al tecnico e agli ex compagni e già questo considerando la coincidenza col momento nerissimo deldopo la scoppola nel derby, aveva fatto ipotizzare strane congetture su Zlatan. ...

