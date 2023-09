Milan | fenomeno Camarda tra gol e record | presto il grande salto | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 19 settembre 2023) Francescoè considerato l’attaccante del futuro, in grado di ‘distruggere’ ognie diventare anche un punto di riferimento per la Nazionale italiana. E’ un classe 2008 del, di appena 15 anni, ed i paragoni non sono di certo azzardati. Il calciatore si è dimostrato un trascinatore anche in Youth League, la sfida contro il Newcastle si è conclusa sul netto risultato di 4-0. Il giovane bomber rossonero è stato autore di una doppietta da impazzire e conclude con il botto una settimana fantastica. Il 15enne è diventato il pù giovane calciatore italiano ad aver segnato un gol nella competizione giovanile. Superato Fabrizio Caligara, ex talento della Juventus che segnò a 16 anni e 190 giorni. Solo 3 giorni fa la prima rete nel campionato di categoria, diventando il primo classe 2008 ad andare in gol nella storia del ...