Milan | ansia Pioli | infortunio per il big contro il Newcastle

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Tifosi dele tecnico Stefanoinper le condizioni fisiche del calciatore: lo stesso che è uscito a pochi minuti dell’importante sfida di Champions League C’è tanta amarezza in casaper l’esordio stagionale in Champions League. Nel cosiddetto “girone di ferro” (dove nel gruppo ci sono altre squadre del calibro come Paris Saint Germain e Borussia Dortmund) i rossoneri non riescono ad andare oltre lo 0-0ildell’ex Sandro Tonali. Il ‘Diavolo’ ha avuto più di una occasione per passare in vantaggio. Le notizie negative, però, non sono affatto finite qui visto che a pochi minuti dalla fine del match il team rossonero è stato costretto ad effettuare un cambio. Stefano(Foto LaPresse) Notizie.comNon per questioni di stanchezza o ...