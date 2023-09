Migranti | Tajani | “L’accordo sulla Tunisia va rispettato | c’era la presidente della Commissione Ue a firmarlo e il Consiglio sapeva tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) “Quando laeuropea firma un accordo quelva”. Lo ha detto il ministero degli Esteri Antonio, commentando le perplessità mostrate riguardodall’alto rappresentante Ue, Josep Borrell. “Sul tema immigrazione – ha aggiunto– siamo stati i primi a sollevare la questionee dato che il memorandum è stato firmato dallaeuropea e ileuropeo era informato, come ha detto stamani il portavoceeuropea, non vorrei che ci fosse dall’alto rappresentante delun’azione di non condivisione delle scelte fatte dalla...