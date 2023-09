Migranti | Tajani | ' hotspot in Africa idea che può funzionare' **

(Di martedì 19 settembre 2023) New York, 19 set. (Adnkronos) - Quella degli "in” per fermare i flussi migratori “e' un'che può, nel rispetto dei diritti delle persone e con un ruolo di primaria importanza della UNHCR”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Curiosità: Antonio Tajani (Roma, 4 agosto 1953) è un politico e giornalista italiano, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni a partire dal 22 ottobre 2022.

... che metterà la questioneal centro del suo intervento, chiedendo che anche l'Onu faccia la sua parte con un piano ad hoc, come ha anticipato il ministro degli Esteri Antonio, che ..."Lampedusa e' solo "la punta di un iceberg" ribadisce il ministro degli esteri Antonio. Mentre dalla Francia il ministro degli Esteri Darmanin dichiara che Parigi non accoglierà i...

New York, 19 set. (Adnkronos) – Lo stop del polacco Mateusz Morawiecki al piano Von der Leyen sull’immigrazione “La Polonia è in campagna elettorale. Si può anche parlare con i polacchi, è nostra int ...New York (Usa), 19 set. (LaPresse) - La notizia che l'accordo tra Unione europea e Tunisia sia saltato è "destituita di ogni fondamento". Lo afferma il ...