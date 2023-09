Migranti | ripresi trasferimenti da Lampedusa a Porto Empedocle

Curiosità: Lampedusa (Lampidusa in siciliano) è un'isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia.

Intanto a Lampedus continuano gli sbarchi: sono 1.544 iche, al momento, si trovano all'hotspot di Lampedusa. In mattinata la polizia scorterà in piccoli gruppi 450 persone fino al porto ...... in occasione della visita congiunta della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sull'isola sonogli arrivi dei. Il Governo, nell'...

Migranti: ripresi i trasferimenti da Lampedusa a Porto Empedocle Agenzia ANSA

Ripresi soccorsi e sbarchi di migranti a Lampedusa Agenzia ANSA

Sono arrivati a Porto Empedocle, con il traghetto di linea Cossyra salpato ieri sera da Lampedusa, i 190 migranti dopo la ripresa dei trasferimenti dall'hotspot della maggiore delle isole Pelagie.Sono arrivati a Porto Empedocle, con il traghetto di linea Cossyra salpato ieri sera (18 settembre) da Lampedusa, i 190 migranti autorizzati a lasciare ...